Разумков все ще не отримав запрошення на "велике засідання фракції "Слугу народу"

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков досі не отримав запрошення на засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці, однак ймовірно, поїде з робочою поїздкою у Львівську область

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Українській правді речниці очільника парламенту Ольги Туній.

"Запрошення не надходило, але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема у Львівській області", - повідомила Туній.

Як відомо, Разумков - перший номер виборчого списку президентської партії. Протягом останніх днів посилюється напруження між ним та партійцями і Офісом президента.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

Нагадаємо, що 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".

Планується, що зібрання за участі Президента України Володимира Зеленського відбудеться у готелі "Rixos Prykarpattya". На його території працюватиме медіацентр.

У медіацентрі заплановані брифінги керівництва та представників партії чи фракції, а також запрошених гостей.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що на збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України, а також представників Кабінету міністрів та Офісу президента.

За підсумками засідання очікуються кадрові рішення. Не виключена, зокрема відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.