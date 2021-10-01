"Слуги" не оформляли выездное заседание фракции в Трускавце как официальную командировку - Верещук

Об этом парламентарий от "СН" Ирина Верещук рассказала у входа в отель Mirotel, отвечая на вопрос Укринформа, передает RegioNews.

Нет, не оформляли командировку. Нам не говорили об этом, во-первых, а во-вторых, сейчас у нас, как вы знаете, пятница, то есть у нас выездная работа с избирателями, — сказала она.