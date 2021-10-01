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01 октября 2021, 15:49 27

"Слуги" не оформляли выездное заседание фракции в Трускавце как официальную командировку - Верещук

01 октября 2021, 15:49 27
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Народные депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" не оформляли поездку в Трускавец, во время которой состоится заседание политической силы, как официальную командировку

Об этом парламентарий от "СН" Ирина Верещук рассказала у входа в отель Mirotel, отвечая на вопрос Укринформа, передает RegioNews.

Нет, не оформляли командировку. Нам не говорили об этом, во-первых, а во-вторых, сейчас у нас, как вы знаете, пятница, то есть у нас выездная работа с избирателями, — сказала она.

Как сообщалось, большое совещание "Слуг" с президентом состоится в Трускавце.

Также в поезде в Трускавец случился скандал со "слугами": из вагона с нардепами "отселили" двух журналисток.

Слуга народа командировки Трускавець Ирина Верещук фракция

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