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22 вересня 2021, 13:27 5

Велика нарада "Слуг" з президентом відбудеться у Трускавці – Корнієнко

22 вересня 2021, 13:27 5
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Фото з відкритих джерел
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Велике засідання партії "Слуга народу" дійсно відбудеться наприкінці наступного тижня. Близько 300 політиків зберуть у курортному місті Трускавець у Львівській області

Про це заявив глава партії Слуга народу Олександра Корнієнко під час спілкування з журналістами в Раді, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За словами Корнієнка, є можливість зібрати велике засідання фракції. Будуть також представники Офісу президента, уряду. Крім того, запросять представників силових відомств, генерального прокурора.

Для того, щоб ми підняли ті питання, які турбують людей по питаннях справедливості, - пояснив Корнієнко.

На питання, чи буде на засіданні Дмитро Разумков, глава СН відповів "не впевнений". Потім додав, що орієнтуватися будуть на стан здоров'я спікера, адже він зараз перебуває на лікарняному через коронавірус.

Глава партії "Слуга народу" пояснює: Трускавець обрали, бо в Україні мало схожих туристичних потужностей.

Крім Трускавця мало таких місць, тому що треба компактно розселити велику кількість людей - близько 300. Ми займемо фактично всі готелі в Трускавці, - зазначив Корнієнко.

Він наголосив, що депутати будуть селитися за свій рахунок.

Хтось навіть вже з родинами планує виїхати, бо це вихідні, - додав глава СН.

Основними темами будуть стратегічні питання.

Будемо підбивати підсумки того, що ми встигли зробити за половину терміну Володимира Зеленського і майже половину нашого терміну. І намітити, що ми далі робимо, по яким ми реформам далі прискорюємось, по яким ще спілкуємось з людьми. Як інтегруються у загальну нашу стратегічну програму такі речі, як програма дій уряду, - пояснив Корнієнко.

Засідання пройде в наступну п'ятницю-неділю, тобто 1-3 жовтня. Головні питання розглянуть в другій половині дня 1 жовтня, а також вдень у суботу 2 жовтня.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" планує велику нараду за участі президента.

Трускавець Слуга народа Нарада Олександр Корнієнко

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