В Офісі президента невідомий спробував вчинити самоспалення
У четвер, 30 вересня, чоловік в будівлі Офісу президента спробував вчинити самоспалення. Спроба була невдалою
Про це повідомляє "Муніципальна варта Києва", передає RegioNews.
В будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе. Завадили цьому поліцейські, які загасили полум'я вогнегасниками, — йдеться в повідомленні.
Акт самоспалення не вдався. Зараз чоловік спілкується зі слідчими.
Як повідомлялося, у столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції.
Також у Запоріжжі чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з греблі ДніпроГЕС.
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