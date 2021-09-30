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30 вересня 2021, 21:50 128

В Офісі президента невідомий спробував вчинити самоспалення

30 вересня 2021, 21:50 128
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Фото Муніципальної варти
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У четвер, 30 вересня, чоловік в будівлі Офісу президента спробував вчинити самоспалення. Спроба була невдалою

Про це повідомляє "Муніципальна варта Києва", передає RegioNews.

В будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе. Завадили цьому поліцейські, які загасили полум'я вогнегасниками, — йдеться в повідомленні.

Акт самоспалення не вдався. Зараз чоловік спілкується зі слідчими.

Як повідомлялося, у столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції.

Також у Запоріжжі чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з греблі ДніпроГЕС.

підпал Офіс президента муніципальна варта поліція

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