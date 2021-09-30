На Одещині знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину у селі

Фото: Нацполіція

Правоохоронці знешкодили чоловіка, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Відомо, що про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі. На місце події негайно вирушили дільничні офіцери.

Правоохоронці встановили, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував житель цього села.

Під час перемовин з поліцейськими чоловік кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь поліцейськими також була застосована вогнепальна зброя", - йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили чоловіка", - додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області поліцейські вживають заходи для затримання чоловіка, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці. Подія відбулася в одному з населених пунктів Подільського району.