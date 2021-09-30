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30 вересня 2021, 13:46 183

На Дніпропетровщині поліцейські били затриманих, вимагаючи зізнань

30 вересня 2021, 13:46 183
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпропетровській області співробітники місцевої поліції били затриманих, домагаючись зізнань у злочинах, яких ті не скоювали

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби облпрокуратури.

Повідомляється, що у квітні 2021 року троє оперуповноважених Нікопольського райуправління безпідставно затримали двох громадян.

Поліцейські незаконно обшукали чоловіків у пошуках наркотиків, а коли не знайшли ніяких заборонених речовин, побили їх, забрали телефони і доставили до відділку, де почали катувати потерпілих, вимагаючи зізнань.

У зв’язку з цим трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали дев’ятьох поліцейських, яких підозрюють у катуванні людей.

Україна кримінал злочин поліція Дніпро

 
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