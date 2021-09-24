12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 11:56 973

У Запоріжжі чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з греблі ДніпроГЕС

24 вересня 2021, 11:56 973
Читайте также на русском языке
Фото: Вікіпедія
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі 38-річний чоловік вирішив вкоротити собі віку, стрибнувши з греблі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Запорізької області.

Це сталося вчора, 23 вересня, близько 18 години поблизу бульвару Вінтера.

Особу загиблого встановили. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який за життя зловживав спиртним.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ з додатковою кваліфікацією "самогубство", - зазначила речниця поліції області Олена Лебединська.

Нагадаємо, днями у Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя.

Україна поліція самоубивство річка Запоріжжя

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua