У Запоріжжі чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з греблі ДніпроГЕС
У Запоріжжі 38-річний чоловік вирішив вкоротити собі віку, стрибнувши з греблі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Запорізької області.
Це сталося вчора, 23 вересня, близько 18 години поблизу бульвару Вінтера.
Особу загиблого встановили. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який за життя зловживав спиртним.
"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ з додатковою кваліфікацією "самогубство", - зазначила речниця поліції області Олена Лебединська.
Нагадаємо, днями у Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя.
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