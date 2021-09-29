В Одесі затримали 17-річного хлопця, який погрожував перехожим пістолетом
В Одесі патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який серед вулиці розмахував та погрожував перехожим пістолет
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.
Сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець та погрожує перехожим предметом схожим на пістолет", - розповіли у поліції.
Як зазначили правоохоронці, 17-річний одесит був у стані сп’яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки.
Для встановлення усіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також на місце було викликано матір неповнолітнього хлопця.
Нагадаємо, раніше на Одещині мисливець на полюванні випадково застрелив товариша.
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