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29 вересня 2021, 14:56 77

В Одесі затримали 17-річного хлопця, який погрожував перехожим пістолетом

29 вересня 2021, 14:56 77
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який серед вулиці розмахував та погрожував перехожим пістолет

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.

Сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець та погрожує перехожим предметом схожим на пістолет", - розповіли у поліції.

Як зазначили правоохоронці, 17-річний одесит був у стані сп’яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки.

Для встановлення усіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також на місце було викликано матір неповнолітнього хлопця.

Нагадаємо, раніше на Одещині мисливець на полюванні випадково застрелив товариша.

Одеса зброя поліція діти пістолет

 
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