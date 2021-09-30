В Офисе президента неизвестный попытался совершить самосожжение
В четверг, 30 сентября, мужчина в здании Офиса президента попытался совершить самосожжение. Попытка была неудачной
Об этом сообщает "Муниципальная варта Киева", передает RegioNews.
В здании Офиса Президента мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями, — говорится в сообщении.
Акт самосожжения не удался. Сейчас мужчина общается со следователями.
Как сообщалось, в столице активист "Нацкорпуса" порезал себе вены возле отдела полиции.
Также в Запорожье мужчина совершил самоубийство, прыгнув с плотины ДнепроГЭС.
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