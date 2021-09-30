В Офисе президента неизвестный попытался совершить самосожжение

Если запорожские депутаты поддержат досрочное увольнение Владимира Буряка, внеочередные мэрские выборы в Запорожье могут состояться уже весной

Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку

24 сентября 2021

До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить

Банковая протянула через парламент "закон против олигархов", но сделала это таким образом, что оставила массу вопросов относительно своей адекватности и предоставила шансы для оппозиции успешно поборо...