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30 сентября 2021, 21:50 127

В Офисе президента неизвестный попытался совершить самосожжение

30 сентября 2021, 21:50 127
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Фото Муниципального караула
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В четверг, 30 сентября, мужчина в здании Офиса президента попытался совершить самосожжение. Попытка была неудачной

Об этом сообщает "Муниципальная варта Киева", передает RegioNews.

В здании Офиса Президента мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями, — говорится в сообщении.

Акт самосожжения не удался. Сейчас мужчина общается со следователями.

Как сообщалось, в столице активист "Нацкорпуса" порезал себе вены возле отдела полиции.

Также в Запорожье мужчина совершил самоубийство, прыгнув с плотины ДнепроГЭС.

поджог Офис президента муниципальный караул полиция

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