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30 вересня 2021, 21:15 666

Під час навчань на полігоні під Києвом загинув боєць Нацгвардії

30 вересня 2021, 21:15 666
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Фото: Facebook Сокальської міськради
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Під час навчань на полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Національної гвардії Роман Олекса

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресофіцера бригади швидкого реагування Нацгвардії Максима Тарана, передає RegioNews.

В ході проведення навчань на полігоні під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса. Під час виконання вправи військовослужбовець отримав тяжкі травми. Романа негайно доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісні з життям. Тіло воїна відвезли до його рідного села Завишень Львівської області. Командування частини поїхало до батьків надавати всебічну допомогу, - повідомив пресофіцер.

За словами пресофіцера, ця трагічна подія сталася 28 вересня на військовому полігоні під Києвом.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за цим фактом. Таран зазначив, що НГУ співпрацює зі слідством. Інформацію, внаслідок чого саме отримав важкі травми боєць, в НГУ наразі не уточнюють з огляду на розслідування.

На Facebook-сторінці Сокальської міської ради розміщено інформацію, що прощання з Романом відбудеться 1 жовтня.

Як повідомлялося, 28 вересня на Сумщині під час завантаження бойової техніки загинув військовослужбовець.

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