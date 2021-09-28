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28 вересня 2021, 18:19 627

На Херсонщині водій на фурі на смерть збив військовослужбовця

28 вересня 2021, 18:19 627
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Фото: Нацполіція
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У Херсонській області автомобіль смертельно травмував велосипедиста, який виявився військовослужбовцем Збройних сил України

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"ДТП сталася з понеділка 27 вересня на вівторок 28 вересня. Інформація про ДТП в "Єдиний центр 102" надійшла від 21-річного херсонця близько 00:12. Чоловік повідомив, що на автодорозі Гола Пристань – Скадовськ невідомим транспортним засобом був смертельно травмований велосипедист”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, ця ДТП сталася неподалік від підприємства з обробки сільгосппродукції "Інагро”. На місці події правоохоронці встановили, що потерпілим велосипедистом є 21-річний місцевий мешканець, який проходив службу за контрактом у Збройних силах.

Попередньо встановлено, що транспортний засіб, який здійснив наїзд на військовослужбовця, - це вантажний автомобіль європейського виробництва.

Велосипедист внаслідок отриманих травм помер. Наразі водія та вантажівку, якою він керував, шукають.

Нагадаємо, що 27 вересня також у дорожньо-транспортній пригоді за участі мікроавтобуса та вантажівок, що сталася поблизу с. Широке у Миколаївській області, загинули четверо людей, ще семеро отримали травми.

Україна ДТП смерть військові Херсонська область

 
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