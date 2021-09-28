На Сумщині під час завантаження бойової техніки загинув військовослужбовець

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У Сумській області загинув старший солдат військової частини А1476. Під час завантаження військової техніки, він отримав травми, не сумісні з життям

Як передає RegioNews, про це повідомили в Кролевецькій міській раді.

27.09.2021 під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону (В/Ч А1476) загинув старший солдат Квокша В'ячеслав Володимирович", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що він опинився між двома транспортними засобами й отримав травми, не сумісні з життям. Всі обставини смерті з'ясовуються.

Загиблий, 1996 року народження, проживав разом з батьками в селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.

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