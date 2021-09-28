12:28  28 вересня
На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин
09:01  28 вересня
Арахамія розповів, коли очікувати кадрові зміни в Уряді
08:09  28 вересня
Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2021, 09:26 45

На Сумщині під час завантаження бойової техніки загинув військовослужбовець

28 вересня 2021, 09:26 45
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Сумській області загинув старший солдат військової частини А1476. Під час завантаження військової техніки, він отримав травми, не сумісні з життям

Як передає RegioNews, про це повідомили в Кролевецькій міській раді.

27.09.2021 під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону (В/Ч А1476) загинув старший солдат Квокша В'ячеслав Володимирович", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що він опинився між двома транспортними засобами й отримав травми, не сумісні з життям. Всі обставини смерті з'ясовуються.

Загиблий, 1996 року народження, проживав разом з батьками в селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.

Раніше повідомлялося, що з початку доби, 28 вересня, окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. У напрямку Кримського збройні формування бойовиків двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

транспорт військова техніка смерть розслідування військові

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram