Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна
Бойовики на Донбасі знову вбили українського захисника
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, пише RegioNews.
Бойовики обстріляли наших бійців біля Новотошківського та поблизу Кам'янки. Також гатили в бік населеного пункту Попасна - обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
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