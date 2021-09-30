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Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна
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30 вересня 2021, 12:31 47

Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна

30 вересня 2021, 12:31 47
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Фото з відкритих джерел
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Бойовики на Донбасі знову вбили українського захисника

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, пише RegioNews.

Бойовики обстріляли наших бійців біля Новотошківського та поблизу Кам'янки. Також гатили в бік населеного пункту Попасна - обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Донбас Україна війна обстріл військові

 
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