Во время учений на полигоне под Киевом погиб боец Нацгвардии

Фото: Facebook Сокальского горсовета

Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии Роман Олекса

Об этом сообщает "Украинская правда"со ссылкой на пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана, передает RegioNews.

В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завишень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь, - сообщил прессофицер.

По словам пресс-офицера, это трагическое событие произошло 28 сентября на военном полигоне под Киевом.

Государственное бюро расследований открыло производство по данному факту. Таран отметил, что НГУ сотрудничает со следствием. Информацию, в результате чего получил тяжелые травмы боец, в НГУ пока не уточняют, учитывая расследование.

На Facebook-странице Сокальского городского совета размещена информация, что прощание с Романом состоится 1 октября.

Как сообщалось, 28 сентября на Сумщине во время загрузки боевой техники погиб военнослужащий.