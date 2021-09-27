У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову ферму криптовалюти

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У Кривому Розі організатор майнінгової ферми криптовалюти для мінімізації витрат незаконно підключився до комунальних електромереж

Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

25 вересня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, яку влаштував у власному помешканні 32-річний криворіжець.

Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення. Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника, - йдеться в повідомленні.

Все вилучене направлено на експертизу. Сума завданих збитків встановлюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомлялося, раніше під Львовом шахраї майнили біткоіни за рахунок комунальників.

Також відомо, що 8 вересня Рада ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів.