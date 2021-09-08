09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
14:49  08 вересня
В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 12:37 36

Рада ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів: що він передбачає

08 вересня 2021, 12:37 36
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook "Слуги народу"
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада 8 вересня ухвалила законопроєкт №3637 про легалізацію віртуальних активів

У другому читанні його підтримали 276 нардепів, пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Цей закон регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Закон визначає поняття і правовий статус віртуального активу. Після підпису президента криптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.

Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів.

Раніше повідомлялося, що у Мінцифри думають виплачувати зарплату співробітникам віртуальною гривнею. Також ми писали про те, що у Кривому Розі майнили криптовалюту на комунальних мережах.

Україна Верховна Рада нардеп парламент криптовалюта

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram