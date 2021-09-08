Рада ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів: що він передбачає

Фото: Facebook "Слуги народу"

У другому читанні його підтримали 276 нардепів, пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Цей закон регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Закон визначає поняття і правовий статус віртуального активу. Після підпису президента криптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.

Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів.

Раніше повідомлялося, що у Мінцифри думають виплачувати зарплату співробітникам віртуальною гривнею. Також ми писали про те, що у Кривому Розі майнили криптовалюту на комунальних мережах.