Рада ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів: що він передбачає
Верховна Рада 8 вересня ухвалила законопроєкт №3637 про легалізацію віртуальних активів
У другому читанні його підтримали 276 нардепів, пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Цей закон регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.
Закон визначає поняття і правовий статус віртуального активу. Після підпису президента криптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.
Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів.
Раніше повідомлялося, що у Мінцифри думають виплачувати зарплату співробітникам віртуальною гривнею. Також ми писали про те, що у Кривому Розі майнили криптовалюту на комунальних мережах.