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12 лютого 2021, 19:06 106

Під Львовом шахраї майнили біткоіни за рахунок комунальників

12 лютого 2021, 19:06 106
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Вони встановлювали клієнтам майнінг-ферми, а потім крали валюту з їх гаманців.
Вони встановлювали клієнтам майнінг-ферми, а потім крали валюту з їх гаманців.
Фото УСБУ у Львівській області
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СБУ викрили на Львівщині механізм присвоєння криптовалюти з допомогою несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних системи громадян і комунальних електромереж.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УСБУ у Львівській області.

За попередніми даними, незаконний майнінг організували двоє жителів Львівської області. Вони пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінг-ферм для клієнтів, яких підшуковували через особисті зв'язки.

Після монтажу ферм, шахраї привласнювали здобуту криптовалюту через несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.

Також для мінімізації власних витрат при майнингу ділки здійснювали незаконні підключення до електромереж, в тому числі комунальних, — повідомили у відомстві.

У ході обшуків СБУ знайшли 9 комплексів майнінгферм та обладнання для незаконного підключення до електромереж.

Відкриті кримінальні провадження за статтями про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та шахрайство (ст. 361, ч. 3. ст. 190 КК України).

На Львівщині #СБУ викрила схему майнінгу криптовалют через несанкціонований доступ до комп’ютерних мереж Кіберфахівці...

Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Friday, February 12, 2021

Як повідомлялося раніше, хакер з Тернопільщини атакував фінустанови 11 країн світу на десятки мільйонів доларів. Припинена діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки різних країн світу.

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