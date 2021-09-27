В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалюты

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В Кривом Роге организатор майнинговой фермы криптовалюты для минимизации расходов незаконно подключился к коммунальным электросетям

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил в собственном жилище 32-летний криворожец.

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения расходов горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика, - говорится в сообщении.

Все изъятое направлено на экспертизу. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, ранее под Львовом мошенники майнили биткоины за счет коммунальщиков.

Также известно, что 8 сентября Рада приняла закон о легализации виртуальных активов.