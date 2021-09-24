У Дніпрі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

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Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління затримали 30-річного чоловіка біля одного з торговельних магазинів в Індустріальному районі міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

З’ясувалося, що громадянин Узбекистану переховувався від кримінальної відповідальності та перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з 2020 року.

Чоловік перебув у міжнародному розшуку за шахрайство та скоєння інших злочинів на території Республіки Узбекистан", - йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста вже застосував до затриманого тимчасовий арешт до вирішення питання про його екстрадицію та передачу компетентним органам Республіки Узбекистан.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах СБУ затримала іноземця, якого розшукує Інтерпол.