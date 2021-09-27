На Черкащині викрили схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів сімейним лікарем

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На Черкащині кіберполіція викрила схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними слідства, 32-річна сімейна лікарка спільно зі знайомою пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 без проходження такої процедури.

За 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів", - йдеться у повідомленні.

Однак жінка цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів. Внаслідок цього медична довідка не генерувалася у застосунку "Дія", натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення щеплень (в тому числі ковід-сертифікатів).