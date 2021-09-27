08:46  27 вересня
В Україні за добу виявили понад три тисячі нових хворих COVID-19
09:51  27 вересня
У МОЗ очікують пікові COVID-хвилі з жовтня по грудень
08:09  27 вересня
За добу в ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші": є загиблий
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2021, 10:29 661

На Черкащині викрили схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів сімейним лікарем

27 вересня 2021, 10:29 661
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Черкащині кіберполіція викрила схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними слідства, 32-річна сімейна лікарка спільно зі знайомою пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 без проходження такої процедури.

За 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів", - йдеться у повідомленні.

Однак жінка цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів. Внаслідок цього медична довідка не генерувалася у застосунку "Дія", натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення щеплень (в тому числі ковід-сертифікатів).

Дія поліція лікарі документ вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram