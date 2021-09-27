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27 вересня 2021, 09:02 1128

На Одещині сталася ДТП за участю поліцейських: постраждали чотири людини

27 вересня 2021, 09:02 1128
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Фото: з відкритих джерел
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У селищі Тарутине Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якої постраждали троє поліцейських і водій автомобіля

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За попередніми даними, 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і зіткнувся з опорою моста. В результаті аварії постраждали водій і троє його пасажирів - співробітників місцевого відділення поліції, які перебували поза службою.

Одна з постраждалих - 21-річна пасажирка автомобіля в результаті ДТП отримала перелом щелепи й ключиці - її госпіталізували.

Решту постраждалих - водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу оглянули медики та відпустили на амбулаторне лікування.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники Державного бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що в Києві водій мікроавтобуса, бувши напідпитку, протаранив поліцейський автомобіль, в результаті чого чотири людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

поліція ДТП аварія авто міст

 
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