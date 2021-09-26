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26 вересня 2021, 15:16 402

На Одещині мисливець на полюванні випадково застрелив товариша

26 вересня 2021, 15:16 402
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Фото Нацполіції
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Мисливець в Одеській області цілив у дичину, проте випадково влучив у приятеля

Про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області, передає RegioNews.

Як повідомили правоохоронці, близько другої години дня до поліції звернувся 64-річний житель Саф’янівської ОТГ та повідомив, що застрелив товариша, з яким був на полюванні. Від поранення у груди 49-річний потерпілий загинув на місці. Правопорушник пояснив, що цілив у дичину, проте випадково влучив у приятеля.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Обидві мисливські рушниці вилучили, їх направлять на експертизу. Фігуранта доставили до територіального відділу поліції, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, - повідомили в поліції.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.119 (вбивство, вчинене через необережність) Кримінального кодексу України, за що передбачено від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Тіло померлого чоловіка буде направлено на судово-медичну експертизу.

Як повідомлялося, на Львівщині жінка отримала довічне за три вбивства.

Раніше поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки, яка жила у наметі на столичній Оболоні.

убивство вистріл мисливці поліція Одеська область

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