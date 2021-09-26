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26 сентября 2021, 15:16 497

В Одесской области охотник на охоте случайно застрелил товарища

26 сентября 2021, 15:16 497
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Фото Нацполиции
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Охотник в Одесской области целился в дичь, однако случайно попал в приятеля

Об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области, передает RegioNews.

Как сообщили правоохранители, около двух часов дня в полицию обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте. Правонарушитель пояснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Оба охотничьих ружья изъяли, их направят на экспертизу. Фигуранта доставили в территориальный отдел полиции, решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, - сообщили в полиции.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы. Тело умершего мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщалось, на Львовщине женщина получила пожизненное за три убийства.

Раньше полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, которая жила в палатке на столичной Оболони.

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