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17 вересня 2021, 09:29 750

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки, яка жила у наметі на столичній Оболоні

17 вересня 2021, 09:29 750
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки, скоєне 6 вересня на Оболоні. Ним виявився 66-річний іноземець

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що підозрюваного виявили під час відпрацювання території Труханового острова.

За злагодженої роботи усіх підрозділів ми виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, а згодом його впізнав свідок. Це - 66-річний іноземець, який не має постійного місця проживання у Києві", - розповіли у поліції.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Чоловіку тепер загрожує до 15 років позбавлення волі.

У поліції додали, що другий чоловік, якого також оголошували у розшук у зв'язку з цим злочином, наразі має статус свідка у кримінальному провадженні.

Раніше повідомлялось, що на столичній Оболоні двоє чоловіків вбили жінку з Чернігівщини, яка приїжджала до Києва на підробіток.

наметове містечко Київ убивство розслідування поліція

 
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