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24 вересня 2021, 20:00 1355

На Львівщині жінка отримала довічне за три вбивства

24 вересня 2021, 20:00 1355
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з відкритих джерел
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Жительку Львівщини засудили до довічного ув'язнення за три вбивства

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у грудні 2015 року мешканка Сокальського району пила алкоголь разом зі своєю 28-річною знайомою в тієї вдома. Коли хазяйка вийшла на вулицю, в будинку лишилася її восьмирічна донька. Дівчинка зробила зауваження гості стосовно вживання алкоголю, однак та розгнівалася і вбила дитину залізним масляним обігрівачем.

Згодом господиня повернулася до будинку і побачила мертвою свою дитину. Тоді гостя вирішила вбити і її. Тим же обігрівачем жінка вдарила товаришку по голові, а потім вбила її залізними вилами. Від завданих травм остання померла на місці.

Наступного ранку фігурантка повернулася на місце свого злочину, щоб пересвідчитися у смерті жертв. Побачивши дівчинку, вона засумнівалася, що та мертва, тому взяла ніж та почала бити ним труп у шию.

Пізніше виявилося, що це була не остання жертва жінки. Покидаючи будинок, жінка помітила 70-річну сусідку покійних, яка спостерігала за нею через дорогу. Тоді підсудна вирішила позбутися ще й небажаного свідка. Для цього вона взяла з подвір'я цеглину, зайшла за старенькою до її хати та забила до смерті ударами по голові.

Зрештою жінку затримали та обвинуватили у вчиненні умисних вбивств (п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 2 ч. 2 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України-умисне вбивство). Суд підтримав позицію прокурорів і визнав обвинувачену винною, призначивши їй покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

ув'язнені убивство прокуратура Львівська область суд

 
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