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26 вересня 2021, 13:27 53

За минулу добу в Україні ввели понад 64 тис. доз вакцини від коронавірусу

26 вересня 2021, 13:27 53
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Фото з відкритих джерел
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За попередню добу в Україні було зроблено понад 64 000 щеплень від коронавірусу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що 64 221 особа була вакцинована проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 38 778, повністю імунізовані - 25 443.

З початку вакцинальної кампанії вакцинували 6 759 691 людини, з них отримали одну дозу - 6 759 689, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 443 521 особа. Загалом зроблено 12 203 210 щеплень.

Як повідомлялося, МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників та освітян.

Також в Одесі невакцинованих чиновників та комунальників можуть зобов'язати щотижнево тестуватися на COVID.

вакцинація щеплення МОЗ COVID-19

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