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26 вересня 2021, 12:39 44

Уже п'ять областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні карантину

26 вересня 2021, 12:39 44
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Станом на 26 вересня 2021 року п'ять областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину, Решта регіонів залишаються в межах "жовтої" зони

Про це свідчать дані сайту Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

В "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували.

карантин COVID-19 Кіровоградська область Обмеження помаранчева зона

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