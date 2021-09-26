Уже п'ять областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні карантину
Станом на 26 вересня 2021 року п'ять областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину, Решта регіонів залишаються в межах "жовтої" зони
Про це свідчать дані сайту Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.
В "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували.
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