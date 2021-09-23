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23 вересня 2021, 18:24 342

МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників та освітян – Шмигаль

23 вересня 2021, 18:24 342
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Фото з відкритих джерел
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В Україні зобов'яжуть чиновників та освітян вакцинуватися від коронавірусу

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал МОЗ "Коронавірус в регіонах".

Відповідне протокольне рішення прийняли вчора на засіданні Уряду.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, такий підхід передбачає чинне законодавство: Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Як повідомлялося, учора Ляшко розповів, для кого в Україні вакцинація стане обов'язковою.

Тим часом раніше, 14 вересня, прем'єр запевняв, що обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні не планується.

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