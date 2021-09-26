Разумков одужав від COVID-19

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Як передає RegioNews, про одужання від COVID-19 повідомив сам Дмитро Разумков на Facebook.

Тест на коронавірус — негативний, настрій — позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну, — написав спікер українського парламенту.

Разумков оприлюднив також фото результатів ПЛР-тесту від 25 вересня, який свідчить про те, що коронавірус у спікера не виявлено.

Як повідомлялося, 18 вересня Разумков заявив, що поки він лікарняному, йому почали міняти охоронців.

Нагадаємо, перед цим Разумков вдруге захворів на коронавірус.