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26 вересня 2021, 11:40 17

Разумков одужав від COVID-19

26 вересня 2021, 11:40 17
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив негативний результат ПЛР-тесту

Як передає RegioNews, про одужання від COVID-19 повідомив сам Дмитро Разумков на Facebook.

Тест на коронавірус — негативний, настрій — позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну, — написав спікер українського парламенту.

Разумков оприлюднив також фото результатів ПЛР-тесту від 25 вересня, який свідчить про те, що коронавірус у спікера не виявлено.

Як повідомлялося, 18 вересня Разумков заявив, що поки він лікарняному, йому почали міняти охоронців.

Нагадаємо, перед цим Разумков вдруге захворів на коронавірус.

Дмитро Разумков спікер COVID-19 лікарняний ПЛР-тест

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