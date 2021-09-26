В Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували
За добу 25 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 448 дітей і 57 медпрацівників.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ, передає RegioNews.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 325 осіб; летальних випадків – 69; одужало – 983 особи.
За добу протестовано: методом ПЛР – 23 665 осіб, методом ІФА – 5 291 особа, експрес-тестами – 21 065 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 392 397 осіб; одужало – 2 244 192 особи; летальних випадків – 55 626; проведено ПЛР-тестувань – 12 696 878.
Як повідомлялося, учора кількість "помаранчевих" областей в Україні зменшилася вдвічі.