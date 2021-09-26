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В Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували
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26 вересня 2021, 10:25 143

В Україні зафіксовано понад 4,5 тисячі нових захворілих на COVID-19, половину госпіталізували

26 вересня 2021, 10:25 143
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Фото з відкритих джерел
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За добу 25 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 448 дітей і  57 медпрацівників.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 325 осіб; летальних випадків – 69; одужало – 983 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 665 осіб, методом ІФА – 5 291 особа, експрес-тестами – 21 065 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 392 397 осіб; одужало – 2 244 192 особи; летальних випадків – 55 626; проведено ПЛР-тестувань – 12 696 878.

Як повідомлялося, учора кількість "помаранчевих" областей в Україні зменшилася вдвічі.

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