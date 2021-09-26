10:25  26 сентября
В Украине зафиксировано более 4,5 тысяч новых заболевших COVID-19, половину госпитализировали
11:07  26 сентября
В Киеве ночью горел хостел, есть погибший
17:52  26 сентября
День на Донбассе: три обстрела украинских позиций боевиками, один наш боец погиб, один ранен
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2021, 13:27 54

За минувшие сутки в Украине ввели более 64 тыс. доз вакцины от коронавируса

26 сентября 2021, 13:27 54
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За предыдущие сутки в Украине было сделано более 64 000 прививок от коронавируса

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что 64 221 человек был вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированные - 25 443.

С начала вакцинальной кампании вакцинировали 6 759 691 человека, из них получили одну дозу - 6 759 689, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек. Всего сделано 12 203 210 прививок.

Как сообщалось, Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и педагогов.

Также в Одессе невакцинированных чиновников и коммунальщиков могут обязать еженедельно тестироваться на COVID.

вакцинация прививка Минздрав COVID-19

Уже пять областей в Украине соответствуют "оранжевой" зоне карантина
26 сентября 2021, 12:39
Разумков выздоровел от COVID-19
26 сентября 2021, 11:40
В Украине зафиксировано более 4,5 тысяч новых заболевших COVID-19, половину госпитализировали
26 сентября 2021, 10:25
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua