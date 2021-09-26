За минувшие сутки в Украине ввели более 64 тыс. доз вакцины от коронавируса
За предыдущие сутки в Украине было сделано более 64 000 прививок от коронавируса
Об этом сообщает Министерство здравоохранения на Facebook, передает RegioNews.
Сообщается, что 64 221 человек был вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированные - 25 443.
С начала вакцинальной кампании вакцинировали 6 759 691 человека, из них получили одну дозу - 6 759 689, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек. Всего сделано 12 203 210 прививок.
Как сообщалось, Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и педагогов.
Также в Одессе невакцинированных чиновников и коммунальщиков могут обязать еженедельно тестироваться на COVID.
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