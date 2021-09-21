В Одесі невакцинованих чиновників та комунальників можуть зобов'язати щотижнево тестуватися на COVID

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У мерії Одеси допускають, що нещеплені від COVID-19 міські чиновники і представники комунальних служб будуть здавати щотижневий ПЛР-тест

Про це пише RegioNews з посиланням на Думську.

Віце-мер Світлана Бедрега підкреслила, що кількість хворих на коронавірус збільшилася з 13 по19 вересня 2021 року вдвічі, а за місяць — в п'ять разів.

"При цьому 98% випадків госпіталізації припадає на нещеплених одеситів", - заявила віце-мер.

Вона додала, що повну вакцинацію в Одесі поки пройшли всього 14% городян, часткову — ще 16%.

При цьому поява у вільному доступі вакцини Pfizer не призвело до збільшення числа бажаючих зробити щеплення — на вихідних працюють всі десять великих центрів вакцинації, але людей приходить мало.

"На жаль, за темпами вакцинації ми знаходимося в кінці списку-нижче нас тільки Донецька і Луганська області, - зазначила Бедрега. - Відучора введені нові правила карантину, скоро буде відомо, в яку зону карантину ми потрапимо після засідання комісії з питань ТЕБ і НС. Якщо в жовту, то працюватимуть тільки ті підприємства та установи, де 80% співробітників щеплені — а у нас таких одиниці. У деяких підрозділах мерії рівень вакцинації становить 3-7% — а це співробітники, які працюють на передовій — служба у справах дітей, КП "Одесміськелектротранс". Як ми будемо захищати дітей, людей? - Вакцинація добровільна, так, але тоді від невакцинованих вимагатимемо щотижневе ПЛР-тестування", - резюмувала Бедрега.