09:12  21 вересня
В Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
08:32  21 вересня
На Донбасі поранили бійця ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 12:34 6

В Одесі невакцинованих чиновників та комунальників можуть зобов'язати щотижнево тестуватися на COVID

21 вересня 2021, 12:34 6
Читайте также на русском языке
З відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У мерії Одеси допускають, що нещеплені від COVID-19 міські чиновники і представники комунальних служб будуть здавати щотижневий ПЛР-тест

Про це пише RegioNews з посиланням на Думську.

Віце-мер Світлана Бедрега підкреслила, що кількість хворих на коронавірус збільшилася з 13 по19 вересня 2021 року вдвічі, а за місяць — в п'ять разів.

"При цьому 98% випадків госпіталізації припадає на нещеплених одеситів", - заявила віце-мер.

Вона додала, що повну вакцинацію в Одесі поки пройшли всього 14% городян, часткову — ще 16%.

При цьому поява у вільному доступі вакцини Pfizer не призвело до збільшення числа бажаючих зробити щеплення — на вихідних працюють всі десять великих центрів вакцинації, але людей приходить мало.

"На жаль, за темпами вакцинації ми знаходимося в кінці списку-нижче нас тільки Донецька і Луганська області, - зазначила Бедрега. - Відучора введені нові правила карантину, скоро буде відомо, в яку зону карантину ми потрапимо після засідання комісії з питань ТЕБ і НС. Якщо в жовту, то працюватимуть тільки ті підприємства та установи, де 80% співробітників щеплені — а у нас таких одиниці. У деяких підрозділах мерії рівень вакцинації становить 3-7% — а це співробітники, які працюють на передовій — служба у справах дітей, КП "Одесміськелектротранс". Як ми будемо захищати дітей, людей? - Вакцинація добровільна, так, але тоді від невакцинованих вимагатимемо щотижневе ПЛР-тестування", - резюмувала Бедрега.

вакцина COVID-19 Донецька область Луганська область вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram