У депутатів є підстави для оскарження закону про олігархів у Конституційному суді - Разумков

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Процедура при голосуванні за закон про олігархів була порушена, самому законопроєкті наявні неузгодженості, а депутати мають підстави для оскарження його у Конституційному суді

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Така так звана "процедура" застосовувалась в перший раз у стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради...Це не скорочена процедура, такої процедури нема... Це була "вольна діяльність" колег, які запустили цей процес", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що неузгодженості у законопроєкті є, частково, результатом його поспішного розгляду.

"Те, що було зроблено квапливими рухами в останню ніч, коли не запрошувалися навіть автори правок на засідання комітетів, і призвело до того, що ми сьогодні після голосування за цей важливий Закон у стінах Верховної Ради повинні обговорювати процедуру, як це відбувалося. І таким чином ми гальмуємо процес", - сказав Дмитро Разумков, додавши, що профільний парламентський комітет визнав наявність неузгодженостей.

Голова Верховної Ради не вважає нормальним підходом той прискорений розгляд Закону щодо олігархів, за яким пішов парламент.

"Вважаю, це було неправильно зроблено. І для того, щоб це максимально відповідало нормам Регламенту, треба більш професійно і підготовлено заходити в розгляд", - зазначив він.

На думку Дмитра Разумкова, ініціатори такого процесу розгляду ввели в оману народних депутатів, але самі за це не голосували, оскільки розуміють відповідальність за такі дії.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній. Попри це представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що для підписання закону немає перешкод.