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25 вересня 2021, 11:31 252

Кількість "помаранчевих" областей в Україні зменшилася вдвічі - МОЗ

25 вересня 2021, 11:31 252
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з відкритих джерел
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Чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я

За даними МОЗ, станом на 25 вересня "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки відповідають:

Дніпропетровська область — 52,6%;

Донецька область — 73,5%;

Тернопільська – 53,7%

Черкаська область — 107%.

У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої” зони — не більше ніж 50% ).

У Дніпропетровській, Донецькій та Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Нагадаємо, що напередодні Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідали "помаранчевій" зоні

карантин ушпиталення МОЗ COVID-19

 
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