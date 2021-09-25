Кількість "помаранчевих" областей в Україні зменшилася вдвічі - МОЗ
Чотири області України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки
Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я
За даними МОЗ, станом на 25 вересня "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки відповідають:
Дніпропетровська область — 52,6%;
Донецька область — 73,5%;
Тернопільська – 53,7%
Черкаська область — 107%.
У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої” зони — не більше ніж 50% ).
У Дніпропетровській, Донецькій та Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Нагадаємо, що напередодні Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідали "помаранчевій" зоні
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