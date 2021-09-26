Разумков выздоровел от COVID-19

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Как передает RegioNews, о выздоровлении от COVID-19 сообщил сам Дмитрий Разумков на Facebook.

Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную, — написал спикер украинского парламента.

Разумков обнародовал также фото результатов ПЦР-теста от 25 сентября, который свидетельствует о том, что коронавирус у спикера не обнаружен.

Как сообщалось, 18 сентября Разумков заявил, что пока он больничном, ему начали менять охранников.

Напомним, перед этим Разумков во второй раз заболел коронавирусом.