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26 сентября 2021, 11:40 10

Разумков выздоровел от COVID-19

26 сентября 2021, 11:40 10
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Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал отрицательный результат ПЦР-теста

Как передает RegioNews, о выздоровлении от COVID-19 сообщил сам Дмитрий Разумков на Facebook.

Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную, — написал спикер украинского парламента.

Разумков обнародовал также фото результатов ПЦР-теста от 25 сентября, который свидетельствует о том, что коронавирус у спикера не обнаружен.

Как сообщалось, 18 сентября Разумков заявил, что пока он больничном, ему начали менять охранников.

Напомним, перед этим Разумков во второй раз заболел коронавирусом.

Дмитрий Разумков спикер COVID-19 больничный ПЦР-тест

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