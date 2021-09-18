Разумков каже, що поки він лікарняному, йому почали міняти охоронців
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що поки він перебуває на лікарняному, йому почали міняти охоронців
Як пише RegioNews, про це він сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 17 вересня.
Разумков заявив, що не розцінює це як тиск.
"Що стосується тиску... З одного боку, коли ти перебуваєш на лікарняному, а тобі починають міняти охорону. Для когось - це, може бути, було б тиском. Для мене - це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони. Зараз досить просто ходжу по вулицях, якщо мені треба, розмовляю з людьми, і впевнений, що і після того, як закінчиться моя каденція, я не буду мати охорони, так само сам буду ходити по вулицях і зможу нормально дивитися людям в очі", - сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак, за його словами, цей сценарій у фракції не обговорювався.