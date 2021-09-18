Разумков каже, що поки він лікарняному, йому почали міняти охоронців

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Глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що поки він перебуває на лікарняному, йому почали міняти охоронців

Як пише RegioNews, про це він сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 17 вересня.

Разумков заявив, що не розцінює це як тиск.

"Що стосується тиску... З одного боку, коли ти перебуваєш на лікарняному, а тобі починають міняти охорону. Для когось - це, може бути, було б тиском. Для мене - це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони. Зараз досить просто ходжу по вулицях, якщо мені треба, розмовляю з людьми, і впевнений, що і після того, як закінчиться моя каденція, я не буду мати охорони, так само сам буду ходити по вулицях і зможу нормально дивитися людям в очі", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак, за його словами, цей сценарій у фракції не обговорювався.