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26 сентября 2021, 10:40 362

Двое украинцев - среди пятерых погибших в ДТП в Венгрии

26 сентября 2021, 10:40 362
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Фото венгерских СМИ
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Пять человек погибли после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь, в том числе двое граждан Украины

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, передает RegioNews.

По данным издания, ДТП произошло 24 сентября в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находились трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек якобы с двойным венгерско-украинским гражданством.

Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.

Как сообщалось, 13 сентября в ДТП в Турции получили травмы 35 украинцев.

Также 16 сентября двое украинцев погибли в ДТП в Польше в результате столкновения двух грузовиков.

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