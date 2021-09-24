На Одещині підліток влаштував ДТП за участі шести автівок

Фото: Нацполіція

В Одеській області 17-річний хлопець влаштував дорожньо-транспортну пригоду за участі шести автомобілів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, підліток взяв автівку матері, але не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованими автомобілями в центрі міста. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався, але всі автівки зазнали механічних пошкоджень.

Подія сталася близько шостої години вечора на одній з центральних вулиць міста Чорноморськ.

На хлопця склали два протоколи за ст. 124 та ч.2 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялось, що одеські поліцейські затримали працівника станції технічного обслуговування, який незаконно заволодів автомобілем клієнтки та потрапив на ньому в ДТП.