09:01  24 вересня
В Україні за добу виявили понад 9 тисяч нових хворих COVID-19
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 09:44 568

На Одещині підліток влаштував ДТП за участі шести автівок

24 вересня 2021, 09:44 568
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Одеській області 17-річний хлопець влаштував дорожньо-транспортну пригоду за участі шести автомобілів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, підліток взяв автівку матері, але не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованими автомобілями в центрі міста. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався, але всі автівки зазнали механічних пошкоджень.

Подія сталася близько шостої години вечора на одній з центральних вулиць міста Чорноморськ.

На хлопця склали два протоколи за ст. 124 та ч.2 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялось, що одеські поліцейські затримали працівника станції технічного обслуговування, який незаконно заволодів автомобілем клієнтки та потрапив на ньому в ДТП.

ДТП авто діти аварія поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram