На Рівненщині сталася масштабна ДТП: людину затисло у машині
Неподалік Рівного у населеному пункті Біла Криниця сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапили чотири автомобілі
Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Очевидці події повідомляють, що всього в аварію потрапило чотири автомобілі - вантажівка та легковики. В одній із легкових машин людину затисло на задньому сидінні.
Окрім того, під час аварії машини знесли світлофорний стовп.
Повідомляється, що рух в напрямку Рівного заблокований, інформації про жертв наразі немає.
Раніше повідомлялось, що поблизу села Старицьківка на автодорозі "Київ-Харків" водійка автомобіля "Infiniti" зіткнулася з вантажним автомобілем "MAN". В результаті ДТП жінка загинула на місці події.
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