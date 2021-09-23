На Рівненщині сталася масштабна ДТП: людину затисло у машині

Фото: radiotrek.rv.ua

Неподалік Рівного у населеному пункті Біла Криниця сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапили чотири автомобілі

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Очевидці події повідомляють, що всього в аварію потрапило чотири автомобілі - вантажівка та легковики. В одній із легкових машин людину затисло на задньому сидінні.

Окрім того, під час аварії машини знесли світлофорний стовп.

Повідомляється, що рух в напрямку Рівного заблокований, інформації про жертв наразі немає.

Раніше повідомлялось, що поблизу села Старицьківка на автодорозі "Київ-Харків" водійка автомобіля "Infiniti" зіткнулася з вантажним автомобілем "MAN". В результаті ДТП жінка загинула на місці події.