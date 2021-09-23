На Миколаївщині локомотив зіткнувся з вантажівкою, є загиблий
У четвер, 23 вересня, на 24 кілометрі перегону "Нікель - Побузький - Болеславчик" на нерегульованому залізничному переїзді сталася аварія
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Миколаївської області.
Локомотив під керуванням 32-річного машиніста зіткнувся з вантажним самоскидом "КрАЗ". У результаті зіткнення 55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та її причини. Поліція вже відкрила кримінальну справу за фактом "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого".
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині потяг збив на смерть працівника елеватора.
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