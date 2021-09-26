В Украине зафиксировано более 4,5 тысяч новых заболевших COVID-19, половину госпитализировали

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За сутки 25 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 448 детей и 57 медработников.

Об этом сообщается на Facebook-странице Минздрава, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Также за минувшие сутки: госпитализировано 2 325 человек; летальных исходов – 69; выздоровело – 983 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 23 665 человек, методом ИФА – 5 291 человек, экспресс-тестами – 21 065 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 392 397 человек; выздоровели – 2 244 192 человека; летальних случаев – 55 626; проведено ПЦР-тестов – 12 696 878.

Как сообщалось, вчера количество "оранжевых" областей в Украине уменьшилось вдвое.