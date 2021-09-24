Українцям розповіли, як COVID-сертифікат роздрукувати з порталу "Дія"

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В Україні для щеплених першою дозою вакцини в додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія", пише RegioNews.

Щоб згенерувати "жовтий" COVID-сертифікат у додатку, потрібно:

оновити застосунок "Дія" до останньої версії в AppStore;

натиснути "Послуги", після чого "COVID-сертифікати", а потім "Отримати сертифікат";

підписати згоду на передання персональних даних Дія.Підписом.

Після проведених вище операцій, "Дія" почне пошук інформації щодо вакцинації в реєстрах, і як тільки його буде знайдено - сертифікат одразу з'явиться в застосунку.

У "Дії" також зазначають, що найближчим часом для користувачів Android також з'явиться можливість отримання таких COVID-сертифікатів, наразі очікується підтвердження від Google Plaу.

Нагадаємо, що в Україні з 20 вересня діють нові карантинні правила. Ними передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.