У Києві другий день поспіль зменшується кількість нових хворих на COVID-19

з відкритих джерел

У Києві за минулу добу підтверджено 446 нових випадків захворювання на COVID-19. Кількість нових хворих знижується другий день поспіль

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook мера столиці Віталія Кличка

За його словами, серед нових хворих на COVID-19 261 жінка віком від 18 до 87 років

148 чоловіків віком від 18 до 88 років

17 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 16 років

До столичних лікарень потрапили 36 пацієнтів з COVID-19 та 124 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 153 особи подолали коронавірус (загалом 219 904), п’ятеро осіб померли

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (74), Оболонському (65) та в Дніпровському (62).

Нагадаємо, що в Україні за добу виявили понад 8 тисяч нових хворих на COVID-19