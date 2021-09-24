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24 вересня 2021, 18:40 53

В Україні лабораторно підтверджено 958 випадків штаму "Дельта"

24 вересня 2021, 18:40 53
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В Україні виявлено близько 960 випадків штаму коронавірусу “Дельта”

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає RegioNews з посиланням на УНН.

За добу 23 вересня в Україні було зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і також лабораторно підтверджено усього сумарно 958 випадків коронавірусної хвороби, яка викликана штамом "Дельта". Ми дійсно бачимо, що майже в кожному регіоні штам "Дельта" реєструється майже по всім випадкам госпіталізованих людей, — розповів Кузін.

Як повідомлялося, минулої доби в Україні на COVID-19 захворіло понад 400 школярів.

Також відомо, що в Україні за добу виявили понад 9 тисяч нових хворих COVID-19.

Окрім цього, Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідають "помаранчевій" зоні.

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