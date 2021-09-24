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24 вересня 2021, 14:45 11

Чотири області можуть перейти до "червоної" зони вже через 2-3 тижні – Кузін

24 вересня 2021, 14:45 11
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Фото з відкритих джерел
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Протягом 2-3 тижнів до “червоної” зони адаптивного карантину можуть перейти чотири області

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Станом на 24 вересня вже 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також є певна частина регіонів, які знаходяться в зоні ризику входження до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Це чотири регіони: Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області, — сказав Кузін.

За його словами, ці чотири області можуть перейти до "червоного” рівня в найближчі 2-3 тижні.

Як повідомлялося, Дніпропетровщина за один день перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину.

Також відомо, що в Україні за добу виявили понад 9 тисяч нових хворих COVID-19.

Окрім цього, Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідають "помаранчевій" зоні.

червона зона МОЗ Ігор Кузін санлікар COVID-19

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