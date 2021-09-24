В Україні за добу виявили понад 9 тисяч нових хворих COVID-19

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В Україні за минулу добу зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 849 дітей та 137 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 23 вересня зафіксували 140 летальних випадків, госпіталізували 2 060 осіб, одужали 2 415 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) і Донецькій (602) областях і в Києві (465).

За добу протестовано: методом ПЛР-40 578 осіб, методом ІФА – 10 574 особи, експрес-тестами – 31 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 379 483 осіб, з них 2 240 388 осіб одужали, а 55 424 осіб померли.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину.