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23 вересня 2021, 12:01 1336

У Києві три виші перейшли на дистанційне навчання

23 вересня 2021, 12:01 1336
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з відкритих джерел
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний університет імені Вадима Гетьмана та лінгвістичний університет пішли на дистанційне навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідні розпорядження опубліковані на офіційних сайтах вишів.

"У період з 23 вересня 2021 року по 13 жовтня 2021 року проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснювати у відповідності до затверджених розкладів із використанням технологій дистанційного навчання", — йдеться у повідомленні університету імені Т.Г. Шевченка.

Як зазначили у Київському лінгвістичному університеті, навчання студентів з 23 вересня відбуватиметься "в реальному часі у форматі онлайн", а всі заняття перенесені на першу зміну.

Згідно з розпорядженням КНЕУ, дистанційне навчання триватиме доти, доки не 80% працівників університету не вакцинуються проти коронавірусу.

Нагадаємо, що із 00 годин 00 хвилин 23 вересня на території всіх регіонів України набув чинності "жовтий рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що передбачає впровадження відповідних карантинних обмежень, зокрема заборона офлайн роботи вишів за умови, якщо менше ніж 80% викладачів вакцинувалися.

Київ карантин COVID-19 университет дистанційне навчання

 
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