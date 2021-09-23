У Києві три виші перейшли на дистанційне навчання

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Про це пише RegioNews з посиланням на відповідні розпорядження опубліковані на офіційних сайтах вишів.

"У період з 23 вересня 2021 року по 13 жовтня 2021 року проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснювати у відповідності до затверджених розкладів із використанням технологій дистанційного навчання", — йдеться у повідомленні університету імені Т.Г. Шевченка.

Як зазначили у Київському лінгвістичному університеті, навчання студентів з 23 вересня відбуватиметься "в реальному часі у форматі онлайн", а всі заняття перенесені на першу зміну.

Згідно з розпорядженням КНЕУ, дистанційне навчання триватиме доти, доки не 80% працівників університету не вакцинуються проти коронавірусу.

Нагадаємо, що із 00 годин 00 хвилин 23 вересня на території всіх регіонів України набув чинності "жовтий рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що передбачає впровадження відповідних карантинних обмежень, зокрема заборона офлайн роботи вишів за умови, якщо менше ніж 80% викладачів вакцинувалися.