Дніпропетровщина за один день перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину

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Як повідомили в пресслужбі обласної ради, відповідне рішення ухвалила комісія з питаннями техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

"Протягом останньої доби маємо 456 нових хворих (станом на 24 вересня хворих вже 889, — ред). На Дніпропетровщині фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, нині ж він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі – залежить від кожного мешканця Дніпра та області: вкотре нагадую людям про важливість дотримання всіх карантинних правил", — акцентував голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Нагадаємо, що 23 жовтня Україна перейшла у "жовту" зону карантину. Правила цієї зони не передбачають обмежень для транспорту і не обмежують за часом роботу закладів, однак вводиться у дію низка обмежень, які стосуються роботи навчальних закладів, кінотеатрів, кафе, ресторанів.