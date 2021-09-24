Четыре области могут перейти в "красную" зону уже через 2-3 недели - Кузин

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В течение 2-3 недель в "красную" зону адаптивного карантина могут перейти четыре области

Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

По состоянию на 24 сентября уже 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также есть определенная часть регионов, которые находятся в зоне риска вхождения в "красный" уровень эпидемической опасности. Это четыре региона: Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области, — сказал Кузин.

По его словам, эти четыре области могут перейти к "красному” уровню в ближайшие 2-3 недели.

Как сообщалось, Днепропетровщина за один день перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.

Также известно, что в Украине за сутки обнаружили более 9 тысяч новых больных COVID-19.

Кроме этого, Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID отвечают "оранжевой" зоне.