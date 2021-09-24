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24 вересня 2021, 10:52 539

Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідають "помаранчевій" зоні

24 вересня 2021, 10:52 539
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Фото з відкритих джерел
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Місто Київ і вісім областей України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, станом на 24 вересня "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки відповідають:

Київ — 50,2%;

Дніпропетровська область — 55,7%;

Донецька область — 88,8%;

Київська область — 52,4%;

Луганська область — 49,8%, проте ще вчора 61,5%;

Миколаївська область — 40,6%, вчора 52,3%;

Харківська область — 54,5%;

Херсонська область — 52,1%;

Черкаська область — 147,1%.

У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих).

У Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Як повідомлялося, від учора Україна перейшла у "жовту" зону: карантин посилено.

Також відомо, що лікарні Харкова переповнені. Хворі COVID-19 лежать навіть у коридорах.

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