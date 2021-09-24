Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідають "помаранчевій" зоні
Місто Київ і вісім областей України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.
За даними МОЗ, станом на 24 вересня "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки відповідають:
Київ — 50,2%;
Дніпропетровська область — 55,7%;
Донецька область — 88,8%;
Київська область — 52,4%;
Луганська область — 49,8%, проте ще вчора 61,5%;
Миколаївська область — 40,6%, вчора 52,3%;
Харківська область — 54,5%;
Херсонська область — 52,1%;
Черкаська область — 147,1%.
У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону "зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих).
У Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Як повідомлялося, від учора Україна перейшла у "жовту" зону: карантин посилено.